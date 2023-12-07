خبير أمن معلومات يحذر من رسائل وهمية تدعي منح إنترنت مجاني

قال أحمد طارق، خبير أمن معلومات، إنّ الفترة الأخيرة شهدت تداول رسائل «مفبركة» على السوشيال ميديا، تدعي تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جيجابايت إنترنت مجانية لجميع المواطنين، بهدف تيسير الوصول لمستجدات الحملة الانتخابية.

وأضاف «طارق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أنّ الرسائل المنتشرة تقول إنه بالتعاون مع شبكات الاتصالات، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة سخية قدرها 25 جيجابايت مجانًا صالحة لمدة 15 يومًا، لجميع المواطنين، بهدف تيسير الوصول لمستجدات الحملة الانتخابية، وآخر هذه الرسالة مجموعة لينكات، وهذه اللينكات «فخ» لمن يفتحها.

التجسس عن طريق الفيس بوك

وأوضح أنّ هناك عدة طرق يستطيع المواطن من خلالها معرفة هل الرابط «فخ» أم أنه موقع حقيقي.

وتابع: «لو أخوك حتى بعت لك لينك أغنية، فبمجرد ضغطك على اللينك يستطيع تحديد مكانك الجغرافي أو فتح الكاميرا الخاصة بهاتفك، وتجميع بيانات عنك، ولذلك قبل فتح أي لينك حتى لو كان من أقرب الناس إليك عليك التأكد أولا منه، من خلال أخذ هذا اللينك ووضعه بموقع VirusTotal، وهذا الموقع يستطيع منحك تحليل لهذا اللينك».

ولفت إلى أنه في عصر السوشيال ميديا والإنترنت، سنجد على سبيل المثال أن فيس بوك أكبر منصة تتجسس علينا، مردفًا: «لو جربت تتكلم على شراء غسالة على سبيل المثال، بعد دخولك على موقع فيس بوك سنجد عشرات المواقع لبيع الغسالات».