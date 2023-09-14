الإعلامية سارة حازم توضح كيف أنقذت العناية الإلهية أهالي قرية مغربية من الموت

قالت الإعلامية سارة حازم، إن آيات العناية الإلهية تجسَّدت في إنقاذ أهالي قرية مغربية من الموت في الزلزال المدمر، الذي ضرب عددا من المدن في المغرب.

حازم: نقف أمام آيات العناية الإلهية متعجبين

وأضافت «حازم»، خلال برنامجها «كل الزوايا»، والمُذاع على قناة «أون»: «آيات العناية الإلهية بتخلينا نقف قدامها ونقول سبحان الله، ففي قرية مغربية كان هناك فرح، ومن العادات والتقاليد في القرية أن عائلة العروس تنظم حفلا تقليديا قبل الفرح بيوم، ويتجمع الأهالي بالتجمع في خيمة كبيرة في ساحة المنزل الخارجية، وهذا كان سببا في نجاتهم من الزلزال».

خيمة العائلة تتحول لمأوى لأهالي القرية المنكوبة

ولفتت الإعلامية سارة حازم، إلى أن الخيمة التي قامت العائلة ببنائها الآن تستخدم كمأوى لأهالي القرية المنكوبة إلى حين توفير ملاجئ ومساكن آمنة لهم.