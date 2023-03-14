هاني شنودة ضيف برنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم غدا

أجرت الإعلامية سارة حازم طه، لقاء خاصا مع الموسيقار الكبير هاني شنودة، من داخل منزله والاستوديو الخاص به، ببرنامجها «كل الزوايا»، ومن المقرر أن تذاع الحلقة غدًا الأربعاء، على قناة «OnTv» الساعة التاسعة والنصف مساءً.

اللقاء دار داخل منزل واستوديو الموسيقار الكبير هاني شنودة، وتحدث فيه عن تفاصيل حياته ومشواره الفني، وكيف يبدأ يومه وعاداته ولحظات تجليه وإبداعاته، كما عزف العديد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.

جدير بالذكر، أن برنامج «كل الزوايا» تقدمه الإعلامية سارة حازم طه، الأربعاء من كل أسبوع، على قناة «OnTv».