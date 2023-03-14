رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هاني شنودة ضيف برنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم غدا

كتب:

محمود البدوي
04:44 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
الموسيقار الكبير هاني شنودة والإعلامية سارة حازم

الموسيقار الكبير هاني شنودة والإعلامية سارة حازم

أجرت الإعلامية سارة حازم طه، لقاء خاصا مع الموسيقار الكبير هاني شنودة، من داخل منزله والاستوديو الخاص به، ببرنامجها «كل الزوايا»، ومن المقرر أن تذاع الحلقة غدًا الأربعاء، على قناة «OnTv» الساعة التاسعة والنصف مساءً.

اللقاء دار داخل منزل واستوديو الموسيقار الكبير هاني شنودة، وتحدث فيه عن تفاصيل حياته ومشواره الفني، وكيف يبدأ يومه وعاداته ولحظات تجليه وإبداعاته، كما عزف العديد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.

جدير بالذكر، أن برنامج «كل الزوايا» تقدمه الإعلامية سارة حازم طه، الأربعاء من كل أسبوع، على قناة «OnTv».

اقرأ المزيد:

هاني شنودة: رأيت النجاح في «عيون» محمد منير منذ مقابلتنا الأولى

مؤسسة فاروق حسني ترشح هاني شنودة لجائزة الاستحقاق الكبرى

هاني شنودة لقصواء الخلالي: أي فنان ينظر للمكاسب المادية لا يحقق حلمه

هاني شنودة لـ قصواء الخلالي: صوت الفنان لا يتغير بالسن ولكن بالأمراض
بقلم محمود البدوي