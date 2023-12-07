اقرأ في عدد الوطن غدا.. السيسي يشهد اختبارات طلبة الكليات العسكرية

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يشهد اختبارات طلبة الكليات العسكرية

- الرئيس يناقش الطلاب فى القضايا الإقليمية والدولية.. ويطلعهم على رؤية الدولة لتحقيق تطلعات الشعب

- مصر: يجب الوقف الكامل لإطلاق النار فى غزة

- «شكرى»: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم

- بدء «الصمت الانتخابى».. و«الهيئة الوطنية»: انتهاء كل الإجراءات للتيسير على الناخبين

الصفحة الثانية

- وزير الإنتاج الحربى: بدء الإعداد لـ«إيديكس 2025» وسيشهد الإعلان عن منتجات عسكرية جديدة

- المهندس محمد صلاح: المعرض كان «فرصة واعدة» لتبادل الخبرات.. ويفتح مجالات للعبور إلى الأسواق العالمية

- بروتوكولات تعاون مع شركات أمريكية وعُمانية للتعاون فى تعميق الصناعات الدفاعية.. ومباحثات للتعاون مع «داسو» الفرنسية

- مصر ترفض تهجير أهل «غزة».. وتؤكد امتلاك كل أدوات الحفاظ على أمنها

- «رشوان»: لا أحد يستطيع فرض الأمر الواقع بالقوة.. ونجحنا فى إدخال 3313 شاحنة مساعدات إلى القطاع واستقبال 682 مصاباً وإجلاء

- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع أعداد الشهداء لـ17177 والإصابات تجاوزت 46 ألفاً.. ولدينا 800 ألف بدون غطاء طبى

- أميرة العادلى: احتشاد المصريين أمام اللجان فى الخارج قطع الطريق على محاولات تشويه المشهد

- مدير «إعلام التنسيقية»: دورنا فى انتخابات الرئاسة توعوى.. وحريصون على نقل المشهد للناخبين

- غرفة العمليات بدأت عملها قبل الانطلاق ومستمرة حتى إعلان النتائج وجاهزون للتغطية من خلال غرفتى «المتابعة والإعلام» وعدد ضخم من المراسلين

الصفحة الثالثة

- الكرة تحت أقدام البنات

- بطلات مصر يقهرن «المستحيل» فى طريقهن إلى التألق على المستطيل الأخضر محلياً وعالمياً

- عضو «اتحاد الكرة»: منتخب مصر للسيدات كان خارج التصنيف.. وأصبح رقم 88 عالمياً لأول مرة

- دينا الرفاعى: نسعى للمشاركة فى المونديال القادم.. وأتواصل مع رؤساء الأندية لتكوين فرق كرة نسائية.. ولدينا محترفات فى كل العالم

الصفحة الرابعة

- كرة القدم مساحة مجد لفتيات مصر

- «الوطن» تقود بنات عزبة خير الله لاحتراف كرة القدم واكتشاف نجمات المستقبل

- أندية كبيرة حاربت فكرة لعب البنات للكرة.. و«كاف» ينصف فتيات مصر بـ«الرخصة الأفريقية»

- البنات: نفسنا فى فرصة.. و«أمينة» حارس مرمى بيراميدز: ممارسة كرة القدم لا تحرم البنت من أنوثتها

- التجربة البريطانية: مشروعات إنجليزية لتطوير كرة القدم النسائية وصناعة «نجمات»

الصفحة الخامسة

- أول مدربة لـ«فريق رجال»: خطفت لقب «الأفضل» من 63 رجلاً

- فايزة حيدر: المدرسة والناس رفضوا لعبى.. وأمى كانت تخشى أن يأخذنى أهل أبى المتوفى منها

- احتجت 20 عاماً من العمل لإثبات قدرتى على النجاح.. والأهالى كانوا بيمنعوا بناتهم يلعبوا معايا

- «راما»: تخصص «الكرة» غائب عن كليات «تربية رياضية بنات»

- «فاتن»: أدرس «ألسن» وأتحدث 3 لغات.. وأتمنى الاحتراف

- لاعبة المنتخب السابقة: مادة كرة القدم متاحة للبنين فقط

- برامج تدريب احترافية من سفارة النرويج لفتيات مصر

- دار أيتام حرمت «هدير» من لعب الكُرة.. فاتجهت للتدريب

- هيلدا كليمتسدال: مصر أمة عظيمة فى كرة القدم ويمكنها بناء منتخب ينافس فى كأس العالم

- البطلة: مديرة الدار قالت لى «لو لعبتى مش هتتعلمى»

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: المشاركة فى الانتخابات وتقدُّم الأمم.. علاقة عضوية!

- لينا مظلوم تكتب: اصطفاف الناخب أقوى رد على العابثين

- أمينة خيرى تكتب: موعدنا الأحد والاثنين والثلاثاء

- عماد فؤاد يكتب: ناجح ناجح السم في العسل

- بلال الدوى يكتب: لا تحلم يا سيناتور «ويلسون»

- جيهان فوزي تكتب: حرب الإبادة تعمّق ثبات الفلسطينيين

الصفحة السابعة

- آثار مدمرة للمتفجرات والقنابل الفسفورية على كافة أشكال الحياة.. والاتفاقيات الدولية تحرم استخدامها

- العدوان على غزة.. كارثة تهدد البيئة

- نشطاء: «الفسفور الأبيض» يحرق «الجلد واللحم».. ويجب حظره فى «القطاع»

- «الخُضر المصرى»: أطنان المتفجرات تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية.. وشبكة «جلوبال جرينز»: على المجتمع الدولى التدخل لوقف إطلاق النار

- «الخُضر الأمريكى» يطالب «الكونجرس» بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

- «الشربينى»: التفجيرات تستهدف تجريف الحياة البرية والتنوع البيولوجى وتهجير أصحاب الأرض

- خبير: الركام يمثل «كارثة» ويحتاج إلى ملايين الشاحنات لإزالته.. وكل شىء أصبح هدفاً عسكرياً حتى أشجار الزيتون

- أعضاء الحزب: المدنيون الأبرياء فى غزة بحاجة لمساعدات إنسانية ومنقذة للحياة وإمدادات طبية

الصفحة الثامنة

- تكريم «الزعيم».. محاكاة للانتخابات

- إلهام شاهين: عادل إمام مخلّد فى قلوب محبيه فى مدرسة ابتدائية

- انزل.. شارك

- أطفال مصر يختارون «الرئيس»

- «تاليا» تدعم أطفال غزة فى جلسة تصوير: كفاية حرب

- «اسمى ليلى»

- 20 قصة قصيرة تحكى قضايا المجتمع

- محمود.. إيه ده يا محمود؟

- شبابيك للحماية من البرد.. مجاناً لغير القادرين