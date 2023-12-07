اقرأ في عدد الوطن غدا.. السيسي يشهد اختبارات طلبة الكليات العسكرية
كتب:
أحمد العانوسي
08:36 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» يشهد اختبارات طلبة الكليات العسكرية
- الرئيس يناقش الطلاب فى القضايا الإقليمية والدولية.. ويطلعهم على رؤية الدولة لتحقيق تطلعات الشعب
- مصر: يجب الوقف الكامل لإطلاق النار فى غزة
- «شكرى»: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم
- بدء «الصمت الانتخابى».. و«الهيئة الوطنية»: انتهاء كل الإجراءات للتيسير على الناخبين
الصفحة الثانية
- وزير الإنتاج الحربى: بدء الإعداد لـ«إيديكس 2025» وسيشهد الإعلان عن منتجات عسكرية جديدة
- المهندس محمد صلاح: المعرض كان «فرصة واعدة» لتبادل الخبرات.. ويفتح مجالات للعبور إلى الأسواق العالمية
- بروتوكولات تعاون مع شركات أمريكية وعُمانية للتعاون فى تعميق الصناعات الدفاعية.. ومباحثات للتعاون مع «داسو» الفرنسية
- مصر ترفض تهجير أهل «غزة».. وتؤكد امتلاك كل أدوات الحفاظ على أمنها
- «رشوان»: لا أحد يستطيع فرض الأمر الواقع بالقوة.. ونجحنا فى إدخال 3313 شاحنة مساعدات إلى القطاع واستقبال 682 مصاباً وإجلاء
- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع أعداد الشهداء لـ17177 والإصابات تجاوزت 46 ألفاً.. ولدينا 800 ألف بدون غطاء طبى
- أميرة العادلى: احتشاد المصريين أمام اللجان فى الخارج قطع الطريق على محاولات تشويه المشهد
- مدير «إعلام التنسيقية»: دورنا فى انتخابات الرئاسة توعوى.. وحريصون على نقل المشهد للناخبين
- غرفة العمليات بدأت عملها قبل الانطلاق ومستمرة حتى إعلان النتائج وجاهزون للتغطية من خلال غرفتى «المتابعة والإعلام» وعدد ضخم من المراسلين
الصفحة الثالثة
- الكرة تحت أقدام البنات
- بطلات مصر يقهرن «المستحيل» فى طريقهن إلى التألق على المستطيل الأخضر محلياً وعالمياً
- عضو «اتحاد الكرة»: منتخب مصر للسيدات كان خارج التصنيف.. وأصبح رقم 88 عالمياً لأول مرة
- دينا الرفاعى: نسعى للمشاركة فى المونديال القادم.. وأتواصل مع رؤساء الأندية لتكوين فرق كرة نسائية.. ولدينا محترفات فى كل العالم
الصفحة الرابعة
- كرة القدم مساحة مجد لفتيات مصر
- «الوطن» تقود بنات عزبة خير الله لاحتراف كرة القدم واكتشاف نجمات المستقبل
- أندية كبيرة حاربت فكرة لعب البنات للكرة.. و«كاف» ينصف فتيات مصر بـ«الرخصة الأفريقية»
- البنات: نفسنا فى فرصة.. و«أمينة» حارس مرمى بيراميدز: ممارسة كرة القدم لا تحرم البنت من أنوثتها
- التجربة البريطانية: مشروعات إنجليزية لتطوير كرة القدم النسائية وصناعة «نجمات»
الصفحة الخامسة
- أول مدربة لـ«فريق رجال»: خطفت لقب «الأفضل» من 63 رجلاً
- فايزة حيدر: المدرسة والناس رفضوا لعبى.. وأمى كانت تخشى أن يأخذنى أهل أبى المتوفى منها
- احتجت 20 عاماً من العمل لإثبات قدرتى على النجاح.. والأهالى كانوا بيمنعوا بناتهم يلعبوا معايا
- «راما»: تخصص «الكرة» غائب عن كليات «تربية رياضية بنات»
- «فاتن»: أدرس «ألسن» وأتحدث 3 لغات.. وأتمنى الاحتراف
- لاعبة المنتخب السابقة: مادة كرة القدم متاحة للبنين فقط
- برامج تدريب احترافية من سفارة النرويج لفتيات مصر
- دار أيتام حرمت «هدير» من لعب الكُرة.. فاتجهت للتدريب
- هيلدا كليمتسدال: مصر أمة عظيمة فى كرة القدم ويمكنها بناء منتخب ينافس فى كأس العالم
- البطلة: مديرة الدار قالت لى «لو لعبتى مش هتتعلمى»
الصفحة السادسة
- أحمد رفعت يكتب: المشاركة فى الانتخابات وتقدُّم الأمم.. علاقة عضوية!
- لينا مظلوم تكتب: اصطفاف الناخب أقوى رد على العابثين
- أمينة خيرى تكتب: موعدنا الأحد والاثنين والثلاثاء
- عماد فؤاد يكتب: ناجح ناجح السم في العسل
- بلال الدوى يكتب: لا تحلم يا سيناتور «ويلسون»
- جيهان فوزي تكتب: حرب الإبادة تعمّق ثبات الفلسطينيين
الصفحة السابعة
- آثار مدمرة للمتفجرات والقنابل الفسفورية على كافة أشكال الحياة.. والاتفاقيات الدولية تحرم استخدامها
- العدوان على غزة.. كارثة تهدد البيئة
- نشطاء: «الفسفور الأبيض» يحرق «الجلد واللحم».. ويجب حظره فى «القطاع»
- «الخُضر المصرى»: أطنان المتفجرات تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية.. وشبكة «جلوبال جرينز»: على المجتمع الدولى التدخل لوقف إطلاق النار
- «الخُضر الأمريكى» يطالب «الكونجرس» بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
- «الشربينى»: التفجيرات تستهدف تجريف الحياة البرية والتنوع البيولوجى وتهجير أصحاب الأرض
- خبير: الركام يمثل «كارثة» ويحتاج إلى ملايين الشاحنات لإزالته.. وكل شىء أصبح هدفاً عسكرياً حتى أشجار الزيتون
- أعضاء الحزب: المدنيون الأبرياء فى غزة بحاجة لمساعدات إنسانية ومنقذة للحياة وإمدادات طبية
الصفحة الثامنة
- تكريم «الزعيم».. محاكاة للانتخابات
- إلهام شاهين: عادل إمام مخلّد فى قلوب محبيه فى مدرسة ابتدائية
- انزل.. شارك
- أطفال مصر يختارون «الرئيس»
- «تاليا» تدعم أطفال غزة فى جلسة تصوير: كفاية حرب
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