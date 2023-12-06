اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الوطنية للانتخابات»: اللجان الفرعية جاهزة لاستقبال الناخبين

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصحفة الأولى

حملة حازم عمر فى ندوة «الوطن»: نراهن على «وعى الناخبين»

حقّقنا نتائج جيدة فى الترويج لبرنامجنا.. وقرار «المتحدة» منح كل مرشح 100 دقيقة يؤكد حيادها

نمارس أنشطتنا الانتخابية بلا قيود أو مضايقات ونمتلك رؤية شاملة للنهوض بالملف الصحى

نهدف للاستفادة من رأس المال البشرى.. وتعديل «زراعة الأعضاء» بما يسمح بالموافقة الاستباقية

«الوطنية»: اللجان الفرعية جاهزة لاستقبال الناخبين

«بندارى»: لجان بكل المحافظات لتمكين المغتربين من التصويت.. و26 ألف قاضٍ يشرفون على الماراثون

«التعليم»: تطوير مناهج الإعدادى لتحسين جودة حياة الطلاب

زيادة الأعداد ضمن مبادرة الـ«150 ألف معلم»

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بدورى «Nile»

الأهلى يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد أفريقياً

المرأة والشباب تمكين بعد التهميش

السيدات تقلَّدن المناصب القيادية فى مختلف المجالات

تأهيل الكوادر الشابة وتنمية مهاراتهم بـ«الوطنية للتدريب»

«غادة»: نعيش العصر الذهبى فى عهد «السيسى»

«إيديكس 2023».. صناعات مصر العسكرية فى الواجهة

الوفود الأجنبية: تنظيم «المعرض» فرصة انتظرناها

اتفاق تعاون مع شركة «سافرن» الفرنسية يمنح مصر حق إجراء عَمرة محركات طائرات «ألفا جيت»

قائد مجمع الصناعات الهندسية: مصر حققت «الاكتفاء الذاتى» من المدرعات بعد توطينها محلياً

قائد ترسانة القوات البحرية: صنعنا فرقاطتين فرنسية وألمانية.. وخطوات متسارعة لتوطين التكنولوجيا

الصفحة الثانية

المرأة والشباب.. تمكين بعد التهميش

الرئيس «السيسى» حرص على تأهيلهم لتولى المناصب القيادية خلال الـ 10 سنوات الماضية

جسور الأمل إلى مستقبل أفضل بـ«الجمهورية الجديدة»

السيدات تبوأن العديد من المناصب القيادية فى مختلف المجالات وحصلن على تمثيل مشرف فى الحقائب الوزارية ومقاعد البرلمان.. وتأهيل الكوادر الشابة وتنمية مهاراتهم فى «الوطنية للتدريب».. وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأى فى «منتدى شباب العالم» والمشاركة فى صنع القرار

مبادرات مجتمعية وبرامج خاصة لتعزيز المشاركة فى الحياة السياسية

المرأة المصرية لا يمكن إنكار دورها فى مبادرة «حياة كريمة» وبرنامج «حماية الشباب»

«ممدوح»: التمكين للمرأة والشباب أهم العوامل التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة

غادة على: «التنسيقية» أول منصة حوارية تجمع التيارات السياسية من اليمين إلى اليسار تحت مظلة الوطنية وألقت حجراً فى بحيرة السياسة الراكدة

نائبة البرلمان: نعيش عصرنا الذهبى.. وتصويت الشباب للرئيس طبيعى للحفاظ على مكتسباتهم

الصفحة الثالثة

الصناعات العسكرية المصرية فى الواجهة

الوفود الأجنبية: «إيديكس 2023» فرصة انتظرناها

مسئول «بوينج» الأمريكية: أهم فعاليات الصناعات العسكرية.. ويوفر فرصة ممتازة لعرض منتجاتنا على عملاء جدد.. وممثلة فرنسا: المشاركة فى المعرض فرصة كبيرة لا تفوَّت لأى شركة أو دولة ويساعدنا فى تعزيز الشراكة مع مصر.. ومدير جناح الهند: يتيح فرصة لتسويق أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة المستخدمة فى البر والبحر والجو

اتفاق مع شركة فرنسية للتعاون يمنح مصر حق إجراء عَمرة محركات طائرات «ألفا جيت»

قائد مجمع الصناعات الهندسية: مصر حققت «الاكتفاء الذاتى» من المدرعات بعد توطينها محلياً

«غانم»: المدرعات المصرية صُنعت وفق أحدث التقنيات بما يحقق الحماية للفرد المقاتل

رئيس «العربية للتصنيع»: حدث تاريخى للصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية

قائد ترسانة القوات البحرية: صنعنا فرقاطتين فرنسية وألمانية.. وخطوات متسارعة لتوطين التكنولوجيا

الصفحة الرابعة

المستشار أحمد بندارى: الانتهاء من تهيئة اللجان الفرعية وتوفير اللوجيستيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية

المدير التنفيذى للهيئة الوطنية: إنشاء لجان فى كل المحافظات لتمكين المغتربين من التصويت.. وتسليم أوراق العملية الانتخابية للجميع.. والصمت الانتخابى يبدأ بعد غدٍ لمدة 48 ساعة.. ونقل القضاة المشرفين على الانتخابات بدءاً من صباح الغد

26 ألف قاضٍ يشاركون فى الماراثون الرئاسى ولجان خاصة لتمكين ذوى الإعاقة من مباشرة حقهم السياسى

الحكومة: نفذنا 2 مليون وحدة سكنية للحد من أزمة الإسكان

«مدبولى»: هذه الوحدات أسهمت بصورة كبيرة فى الحد من الأزمة.. والمستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط ولكنه يعيش فى مجتمع سكنى حضارى

إسرائيل تواصل المجازر فى غزة.. و«الفصائل» تشيد بالرفض المصرى للتهجير

64 شهيداً و106 جرحى فى خان يونس وحملة اعتقالات فى «الضفة».. و«أونروا»: القطاع أصبح من أخطر الأماكن فى العالم

المقاومة تطلق 15 صاروخاً على تل أبيب وتستهدف قوة و5 آليات إسرائيلية.. واستقبال 19 مصاباً لتلقى العلاج فى مصر

الصفحة الخامسة

فريق حملة المرشح الرئاسى: قرار «المتحدة» منح كل مرشح 100 دقيقة لعرض برنامجه يؤكد التزامها الحياد

حملة حازم عمر: حققنا نتائج جيدة فى الترويج لبرنامج مرشحنا دون مضايقات بفضل حياد أجهزة الدولة.. ونمارس أنشطتنا بلا قيود

آية أشرف: نراهن على وعى الناخبين.. ويجب إعادة توزيع القوة البشرية طبقاً للمعدلات العالمية لكل مؤسسة طبية

زاهر الشقنقيرى: قرار الدفع بمرشح رئاسى مخطط له قبل عشر سنوات.. ولا يوجد تعارض قانونى بين عضويته فى «الشيوخ» وترشّحه للرئاسة

إيلاريا حارص: نهدف إلى الاستفادة من رأس المال البشرى وتعديل قانون زراعة الأعضاء بإضافة مادة تسمح بالموافقة الاستباقية

مكرم رضوان: برنامج مرشحنا يتضمّن حلولاً جذرية للمشكلات الاقتصادية.. ولدينا رؤية شاملة للنهوض بالملف الصحى وزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات

الصفحة السادسة

رسالة واضحة

السيسى رئيسى (٣) قاهر الإرهاب

معنى الحضور الشعبى الواسع فى الانتخابات الرئاسية

أحلام ليست مؤجلة

الرئيس الإصلاحى

الصفحة السابعة

«الوطن».. الثقة.. التنوع

لماذا اختيار فريد زهران فى الانتخابات القادمة؟

لأنك تستحق

لماذا ننتخب دكتور عبدالسند يمامة؟

«الحكاية» فيها سم قاتل

لا بدَّ من ثمن!

الصفحة الثامنة