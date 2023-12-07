عضو «اتحاد الكرة»: منتخب مصر للسيدات كان خارج التصنيف.. وأصبح رقم 88 عالميا لأول مرة

كشفت دينا الرفاعى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، أن هناك تحركات كبيرة يقوم بها الاتحاد للوصول بكرة القدم النسائية لمستويات متقدمة من خلال تطوير اللعبة، وتأسيس مدربات مؤهلات لصناعة أجيال جديدة من اللاعبات، فضلاً عن الاهتمام بمنتخب مصر المقبل على المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2024.

وقالت «الرفاعى»: «تصنيف منتخب مصر للكرة النسائية حالياً وصل إلى 88 عالمياً وذلك لأول مرة، حيث كنا خارج التصنيف قبل ذلك، ووصلنا لذلك المركز خلال سنة واحدة، ونأمل أن نتقدم فى التصنيف بشكل أكبر من خلال المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقررة فى المغرب، والتى نأمل أن نتأهل لها ونتخطى التصفيات، حيث سنلعب فى المرحلة الأخيرة أمام منتخب السنغال».

وأوضحت دينا الرفاعى أن هناك خططاً واسعة لتطوير الكرة النسائية، وقالت: «نقيم شراكات مع اتحادات أخرى لتطوير مدرباتنا وبالتالى النهوض باللعبة، وتحدثت مع رؤساء الأندية من أجل تكوين فرق نسائية، والآن الأهلى لديه فريق وكذلك الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، وتدريجياً سيزداد العدد أكثر، ولكننا حققنا نجاحاً ملحوظاً خلال عام 2023».

وأضافت: «الوعى أصبح أكثر بالنسبة لأولياء الأمور، وكرة القدم لن تكون حكراً على الأولاد فقط، وأرى أن أولياء الأمور يدعمون بناتهم بشكل كبير فى لعب كرة القدم، وهناك بعضهم يذهبون لتشجيعهن فى الملعب، الاتحادان الأفريقى والدولى يدعمان أيضاً انتشار الفكرة».

وقالت عضو مجلس اتحاد الكرة: «الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أول يوم داعمة للمرأة المصرية بدليل وجودى كعنصر نسائى فى اتحاد الكرة وإشرافى على هذا الملف لزيادة نسبة السيدات المشاركات فى ملف كرة القدم النسائية سواء كلاعبة أو مدربة أو طبيبة أو على المستوى الإدارى، ونحاول نشر اللعبة بشكل أكبر لتكون لدينا قاعدة من اللاعبات، وبالتالى هناك اهتمام كبير من الدولة بالجانب النسائى، واتحاد الكرة يسير على نفس النهج لأننا جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية».

وأضافت «الرفاعى»: «لدينا فتيات محترفات فى دوريات أوروبية وفى الخليج مثل إيمان حسن ومنة طارق فى السعودية ومهيرة على فى الدورى الأوكرانى وسارة إسماعيل فى إسبانيا وسامية آدم فى النمسا، ومع زيادة الأعداد وتوسع مشاركة الفتيات وظهور المزيد من المواهب، سيكون لدينا منتخب قوى يستطيع المنافسة».

وتحدثت دينا الرفاعى عن بروتوكولات التعاون مع الاتحادات المختلفة حول العالم.

كما تحدثت دينا الرفاعى عن دور المركز الثقافى البريطانى، وقالت إنه نظم برنامجاً اسمه «1000 بنت 1000 حلم»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخرجت منه فتيات شاركن فى النسخة الأولى لدورى مراكز الشباب لكرة القدم النسائية. وختمت حديثها قائلة: «الموضوع لا يخص اتحاد الكرة فقط وإنما هى منظومة متكاملة يجب أن تتكاتف للوصول لأكبر عدد من الفتيات الممارسات لكرة القدم».