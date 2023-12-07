النائب محمود فيصل: ممتن للقبائل العربية على مشاركتها في كل المحافل الوطنية

قال النائب محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه ممتن للقبائل العربية على مشاركتهم الدائمة مع «التنسيقية» في كل المحافل الوطنية، مضيفاً: «من أرض أسوان الطيبة بصعيد مصر، التي انطلق منها توحيد كل مصر، نعلن من مصر العليا، ونؤكد ما أعلناه من قبل، أنَّ فلسطين حرة أبية.. ومصر على كل عدو عصية».

وتابع «فيصل»، خلال المؤتمر الختامى لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، «أتينا ليرانا العالم أجمع محتشدين في أسوان وسط أهالينا.. مجتمعين على قلب رجل واحد ولنقول: الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس وحده، والقوات المسلحة المصرية، هي مصر، ومصر هي القوات المسلحة المصرية، وأنَّ الصبر الاستراتيجي لرئيس مصر يحتاج لأن يكون صبر مطمئن، ولن يطمئن إلا لو رآنا كتلة واحدة، ونعلن من أرض أسوان أننا كتلة صلبة واحدة.. ومن هنا بدأ توحيد مصر وسنحافظ على أرض مصر».

وتابع النائب محمود فيصل: «نذكر العدو الصهيوني بالمناورة بدر 96، ووقعت في العام 1996 الذي تولى فيه نتنياهو» رئاسة وزراء دولة الاحتلال، إسرائيل، وكعادته تطاول وتلاسن على جيش مصر العظيم، فغار على وطنه ضابط بالقوات المسلحة وهو رئيس مصر الحالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اقترح المناورة «بدر 96» وتم عرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة وقتها، وفيها قامت القوات المسلحة بالانتشار في أرض سيناء في 6 ساعات وانتفضت كل القوات المسلحة في 11 دقيقة فقط ليرتعد العدو وتقدم بشكاوى عديدة خوفاً من جيش مصر العظيم.

واستطرد: «نذكر نتنياهو، أنَّ رئيس مصر الحالي هو الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي انحاز للوطن في 30 يونيو 2013 وحارب الارهاب وقضى عليه وسعى لتنمية كافة ربوع مصر وشاء القدر أن يوضع في اختبار جديد بعد 10 سنوات ليقف أمام مخطط التهجير صلباً قوياً، وأتى دورنا لنعلنها صراحةً: اثبت يا سيسي واحنا معاك، احمي حدودنا واحنا وراك».