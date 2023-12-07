وزارة الشباب تجهز «حملة إطعام» لدعم الأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تدشين حملة «مطبخ خيري» للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء.

إطلاق شارة بدء تنفيذ وتجهيز المطبخ

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة بدء تدشين المطبخ الخيري بنادي اتحاد شمال سيناء، لاستقبال وتجهيز الطعام للأشقاء العالقين الفلسطينين بالمنشآت الشبابية بالمحافظة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الخميس، إن تجهيزالمطبخ الخيري بنادي إتحاد شمال سيناء، بتوجيهات من الوزير، إذ قام على إعداد المبطخ اللجنة العليا للقوافل الشاملة بوزارة الشباب والرياضة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

تقديم أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، استمراراً للدعم الكامل للاشقاء الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه يتم توفير جميع الأدوات المطبخية اللازمة وتم توزيع جميع المواد الغذائية الخام، بما يضمن استمرارية تقديم الوجبات الغذائية، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري وكافة أطراف الجهاز التنفيذي للمحافظة، لضمان سلامة وصحة الوجبات الغذائية وفقا للمعايير الطبية والصحية اللازمة.