نائب رئيس «مستقبل وطن»: متضامنون بشكل كامل مع الأشقاء الفلسطينيين

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن شعب الإسماعيلية بمدن القناة وسيناء لهم تاريخ من البطولات والمقاومة للحفاظ على الدولة المصرية، ودائمًا ما نؤكد على تضامننا الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل الأحداث التي يشهدها قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

رسالة تضامن وفخر لإخوتنا في فلسطين

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر «صوت غزة من الإسماعيلية»، والمذاع على قناة «الحياة»، قائلًا: «نبعث برسالة تضامن وفخر لإخواتنا في فلسطين، ذلك الشعب الذي يتحمل كل الجرائم التي تمارس من قبل كيان صهيوني، كيان مغتصب للأرض، ولكن الشعب الفلسطيني صامد، مقتنع بقضيته الفلسطينية، محافظًا على أرضه، واثق في النصر».

وتابع: «تجارب التاريخ كلها بتقول إن الشعوب الحرة مفيش مغتصب بينجح أنه يختطف الأرض منها».