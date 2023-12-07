فرص عمل من «الشباب والرياضة» للخريجين.. حوافز وبدلات وتأمين صحي

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل وتوظيف الشباب والخريجين من الجنسين.

وأكدت «الشباب والرياضة»، في تقرير لها، أنّ الوظائف التي توفرها تأتي للمساهمة في خفض معدلات البطالة والحد منها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتفعيل الدور المجتمعي والخدمي، من خلال الإدارات المركزية المعنية بتدريب وتوظيف وتمكين الشباب، ومبادرة توظيف مصر.

وفي إطار ذلك، أعلنت الوزارة، عقدها بروتوكول تعاون مع شركة أمان، لتوفير فرص عمل ووظائف بمحافظة القليوبية، وتفاصيلها على النحو التالي:

فرص العمل المتاحة

1. مسؤول مبيعات داخلية

2. مسؤول مبيعات خارجية

مكان الفروع المتوفر فيها العمل

- «قليوب / القناطر الخيرية/ كفر شكر/ شبين القناطر / شبرا الخيمة / بنها / طوخ/ الخصوص»

متطلبات وشروط الوظائف

- مؤهل عالي فقط شباب وبنات.

- أقصى سن 35 عامًا.

مميزات ومزايا الوظائف المتاحة

- مرتب ثابت وحوافز.

- يومين إجازة بالأسبوع، 8 ساعات عمل.

- تأمين على الحياة وتأمين صحي واجتماعي من أول شهر التحاق بالعمل.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/BbjD4MKbP5