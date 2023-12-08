متحف آثار كفر الشيخ يستقبل طالبات المدرسة الثانوية الزراعية بدسوق

استقبل متحف آثار مدينة كفر الشيخ، أمس الخميس، طالبات المدرسة الثانوية الزراعية، بإدارة دسوق التعليمية، وذلك ضمن جولات إرشادية ومعرفية داخل قاعات وأروقة المتحف، تحت عنوان «فنون زراعة الأجداد».

سعادة غامرة للطالبات بزيارة المتحف

وأعربت الطالبات، عن مدى فرحتهن البالغة لزيارتهن متحف آثار كفر الشيخ، ، والذي وصفوه بالفريد والرائع، لما يحتويه من قطع أثرية لها تراث يحمل اسم الحضارة الفرعونية القديمة، كما قاموا بالتقاط بعض من الصور التذكارية داخل ساحات المتحف، علاوة علي التعرف علي أهم أدوات الزراعة في عهد الدولة الفرعونية.

حضارة الأجداد في تل الفراعين

يذكر أن متحف آثار مدينة كفر الشيخ، بالاقليم، يعتبر واحد من أهم المتاحف الأثرية في محافظات دلتا مصر، لما يحتويه من قطع أثرية فرعونية، والتي تعود إلي عصر ما قبل الأسرات، كما ترحع أهمية المحافظة التاريخية إلي وجود مدينة «بوتو»، عاصمة الشمال إبيان الدولة الفرعونية القديمة، والتي يطلق عليها حالياً «تل الفراعين»، في مدينة ومركز دسوق، في كفر الشيخ.