متحف آثار كفر الشيخ يستقبل 270 طالبا.. «المعرفة كنز»

استقبل متحف آثار كفر الشيخ اليوم، عددا من الزيارات المدرسية من مختلف المراكز، تضمنت جولات إرشادية ومعرفية للطلاب داخل أروقة المتحف لـ270 طالبا، تحت شعار «المعرفة كنز».

فرحة وسعادة غامرة للطلاب

وأبدى الطلاب سعادتهم بتلك الزيارة المهمة، والتقطوا الصور التذكارية داخل قاعات وساحات متحف آثار كفر الشيخ، وسط إعجابهم الشديد بما يشاهدونه من عظمة وفن للحضارة الفرعونية القديمة.

زيارات متتالية لتلاميذ المدارس

ويهدف المتحف إلى التعرف على حضارة وتاريخ الأجداد، إذ يوجد عدد من القطع الأثرية المهمة للحضارة الفرعونية داخل متحف كفر الشيخ، والتي من بينها للملك رمسيس الثاني.

متحف آثار مدينة كفر الشيخ أحد أهم المتاحف بمحافظات الدلتا، كونه يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية والتي ترجع إلي حقبة ما قبل الأسرات، وقطع أثرية نادرة من «تل الفراعين»، بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ.