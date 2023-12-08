بندقية الغول.. سلاح الفصائل الفلسطينية لاصطياد جنود الاحتلال الإسرائيلي

في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا ضروسًا على قطاع غزة، تستخدم فيها آلاف الأطنان من القنابل والذخيرة، حتى قضت على أكثر من 60% من البنية التحتية للقطاع، نرى الفصائل الفلسطينية تعلن عن انتصارات تحققها بأسلحة مطورة بمكونات محلية، وكان آخر تلك الأسلحة هي بندقية الغول التي كبدت جيش الاحتلال الإسرائيلي الكثير، خلال الحرب الأخيرة.

مقتل 414 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب على غزة

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 414 جنديا ومقاتلا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وقد ظهرت أهمية بندقية الغول بشكل واضح بعد المعارك الضارية التي دارت خلال اليومين الماضيين بشرق مدينة خان يونس، حيث استخدمت البندقية لقنص 6 جنود إسرائيليين في منطقة الزنة، إلى جانب قنص 9 آخرين في معركة أخرى شرق خان يونس.

مواصفات بندقية الغول

وتأتي أسلحة الفصائل الفلسطينية نسبة إلى مهندسيها الذين يقومون بتطويرها، وبندقية الغول أطلق عليها هذا الاسم تيمنًا بمطورها الشهيد المهندس عدنان الغول، التي جري تطويرها عام 2014، ودخلت خلال اشتباكات عُرفت وقتها باسم «بمعركة العصف المأكول» وتعتبر من أطول وأقوى بنادق القنص في العالم.

يصل طول بندقية الغول، نحو 1.5 متر، تستخدم فيها طلقات من عيار 14.5 ملم، ويصل مدى الطلقات النارية نحو 2 كم، وهي محلية الصنع بالكامل.

يأتي هذا، في الوقت الذي تقصف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، بغارات مكثفة وعنيفة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد ارتقى خلال الـ62 يومًا الماضية منذ بداية الحرب أكثر من 16456 شهيدًا ونحو 42250 جريحًا، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء، وارتفع عدد النازحين لأكثر من 1.8 مليون شخص في قطاع غزة فقط.