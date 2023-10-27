سلاح إسرائيل في الهجوم البري على غزة.. أهم المعلومات عن جرافات «تيدي بير»

سلطت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الضوء على الكثير من الآمال المعلقة على جرافات عملاقة معدلة تسمى «تيدي بير»، وذلك في ظل تجمع آلاف الجنود الإسرائيليين على حدود غزة تمهيدًا للعملية البرية المتوقعة، إذ تعتبر هذه الجرافات أداة مهمة وحيوية في إنجاح الاجتياح.

استخدام «تيدي بير» في الاجتياح البري لقطاع غزة

وتستخدم المركبات المدرعة الثقيلة التي تصنعها شركة «كاتربيلر» الأمريكية للجرارات، المعروفة بـ«تيدي بير»، لأغراض متعددة مثل «تمهيد الطريق في الشوارع المزدحمة والأزقة الضيقة».

أهم المعلومات عن تيدي بير

وترصد «الوطن» فى التقرير التالي أهم المعلومات عن بـ«تيدي بير»:

- يصل وزن الجرافة «تيدي بير» لنحو 62 طنًا، وتحتوي على محرك ديزل قوي يصل إلى 405-410 أحصنة، وتتمتع أيضًا بقوة جر هائلة تبلغ 71.6 طن متري.

- يصل ارتفاع الجرافة إلى 4 أمتار، وعرضها وطولها 8 أمتار، وهذه المواصفات تجعلها قادرة على تحمل الظروف الصعبة والعمل في البيئات الصعبة بكفاءة عالية.

- كل جرافة تعمل بفريق يتألف من شخصين، وتجري مراقبة هذه المدرعات الضخمة بواسطة «Tzama»، وهي وحدة الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي.

- جرى تعديل جرافة «دي 9 آر»، المعروفة بـ«تيدي بير»، في الجيش الإسرائيلي بإضافة مجموعة دروع أصلية لحماية الأنظمة الميكانيكية ومقصورة القيادة.

- زودت «تيدي بير» بدروع تقوم على حمايتها من القذائف الصاروخية (آر بي جي)، وتحيط المركبة بالكامل، في حين يقدم الزجاج المضاد للرصاص المزيد من الحماية للطواقم.

تيدي بير تستخدم في تطهير الطرق من العوائق والفخاخ

- تشمل المهام الأساسية للجرافات، مثل جرافة «تيدي بير»، تطهير الطرق من العوائق والفخاخ المتفجرة، وتوفير الحماية للجنود الذين يسيرون وراءها، كما تستخدم الجرافات لإزالة العوائق وتمهيد الطرق لتسهيل تقدم القوات البرية.

- وفي حرب المدن، مثلما هو الحال في قطاع غزة، تلعب المدرعات الضخمة دورًا محوريًا كمركبات هجومية، إذ جرى تعديل الجرافات على مدى العقدين الماضيين لتضمين مزايا هجومية إضافية، كما جرى تجهيزها بمدافع رشاشة وقاذفات قنابل يدوية، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات هجومية دقيقة وتدمير الأهداف المحددة بفعالية.

- تصل تكلفة الجرافة إلى ما لا يقل عن 900 ألف دولار، لكن بعد تعزيزها بـ«الدروع الشرائحية» ودعم قدراتها الهجومية، قد تجاوزت تكلفتها الإجمالية 1.2 مليون دولار.