المؤتمر الختامي لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي يكرم شركاء النجاح في فعالية «صوت غزة»

كرم المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية، المنعقد في محافظة أسوان لدعم فلسطين، عددًا ممن ساعدوا في تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة فضلًا عن شركاء النجاح في فعالية «صوت غزة».

دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في تسهيل دخول المساعدات إلى الأشقاء في غزة

وجرى تكريم كل من أحمد حجازي عن دوره في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتكريم الدكتورة رحاب الفخراني عن دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في تسهيل دخول المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دوره في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

تكريم السفيرة مشيرة خطاب

كما جرى تكريم السفيرة مشيرة خطاب، وتكرم عن دورها في قيادة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيف كان فاعلًا في الترسيخ لمبادئ مصر التي تبنتها منذ اليوم الأول لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون البلاد في ترسيخ أهداف ومبادئ حقوق الإنسان الحقيقية التي تعطي الحق لأصحابه.