رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية: الدولة ركزت على تنمية سيناء.. وصرفت مليارات في آخر 5 سنوات

قال الشيخ علي فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إنّ سيناء كانت معزولة عزلا تاما عن مصر، وكان العبور إليها من أصعب الأمور، ولم تكن هناك أية مشروعات تنمية في سيناء، وكان الهدف قبل تولي الرئيس السيسي أن تظل صحراء جرداء.

اختلاف الأمور في سيناء خلال فترة السيسي

وأضاف فريج، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق: «في فترة الرئيس السيسي اختلفت الأمور تماما وركزت الدولة على تنمية سيناء، وخلال الـ5 سنوات تم صرف ما يقارب 660 مليار جنيه على البنية التحتية في سيناء، فقد جرى تطوير مطار العريش ليصبح مطارا دوليا، كما تم تطوير ميناء العريش».

القضاء على الإرهاب في سيناء

وتابع أنّه بعد القضاء على الإرهاب، بدأت سيناء تعود من جديد على مستوى البناء والزراعة، بالإضافة إلى الدلتا الجديدة بوسط سيناء، التي تتضمن 5 ملايين فدان، وكلها لا تحتاج إلى نقطة مياه، حيث تستغل الدولة الأراضي الصالحة للزراعة.