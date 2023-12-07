عبير عصام: سعيدة لإقامة مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية الختامي بأسوان

أعربت الدكتورة عبير عصام، ممثلة عن مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن سعادتها باحتضان محافظة أسوان للمؤتمر الختامي لمجلس القبائل والعائلات المصرية.

وقالت «عصام»، خلال المؤتمر الختامي لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، المذاع على قناة «إكسترا لايف»: «يمكن يكون جزء دبلوماسي أو سياسي، إلقائي لهذه الكلمة في أسوان، لأنه لو اختير أحد الرجال ليقول الكلمة، لكان على هذه المنصة ألف رجل، وأسوان لو سيتم اختيار كوادر منها، سيكون العدد كبير للغاية».

وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر إلى كل الحضور، الذين أتوا إلى أسوان من القاهرة، رغم المسؤوليات المُلقاة على عاتقهم، سواء من مجلس القبائل العربية وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب، قائلة: «نحن أذرع لـ الساعات القليلة المتبقية على العرس الانتخابي».