مشيرة خطاب: المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في عهد السيسي

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ مصر تقدم تقريراً لأول مرة بعد انقطاع دام 20 عاماً، عن تنفيذها إحدى اتفاقات حقوق الإنسان والتي صدقت عليها والتزمت بتقديم تقارير دولية عن تنفيذ هذه الحقوق.

المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية

وأضافت «خطاب»، خلال المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»: «فخورة بانتمائي لمصر ورئيسها الذي وقف بنفسه يقول أنا وزير المرأة المصرية».

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب: «تتمتع المرأة المصرية اليوم بحقوق غير مسبوقة وأفخر أني أول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه منذ 20 عاماً وأفخر بأني أجلس على نفس المقعد الذي جلس عليه أحد أبناء الأسر العريقة بصعيد مصر، بطرس بطرس غالي وهو أستاذي».