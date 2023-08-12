«قومي المرأة»: دستور 2014 يتضمن أكثر من 20 مادة لدعم حقوق السيدات

قالت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك خطوات ملموسة فيما يتعلق بدعم الدولة لدور المرأة والشباب، فضلا عن تمكينهم على قدر متساوٍ من أجل التقدم وتحقيق التنمية المستدامة، والوصول لمجتمع يكفل فرص متساوية للطرفين، مشيرة إلى أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويرجع ذلك لوجود إرادة سياسية واعية وحقيقية وداعمة لملف المرأة وتمكينها.

المرأة تتمتع بكل حقوقها

وأضافت «العادلي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المرأة تتمتع بكل حقوقها بناء على دستور 2014، الذي يتضمن أكثر من 20 مادة في هذا الصدد، موضحة أن المجلس القومي للمرأة أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وهذا ما أعلنته الأمم المتحدة بكون مصر أول دولة على مستوى العالم تمتلك استراتيجية تحقق تمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

برامج ومبادرات دعم المرأة

وتابعت، بأن هناك مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات التي تدعم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن برنامج «هي تقود» يركز بشكل أكبر على تمكين المرأة اقتصاديا، وهذا ما يؤهلها فيما بعد على تقلد المناصب القيادية سواء على مستوى القطاع الخاص أو الأماكن القيادية بالدولة.