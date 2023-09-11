«مستقبل وطن» ينظم سلسلة ندوات عن حقوق المرأة والصحة النفسية في أسيوط

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في أسيوط اجتماعا، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والتي تخص أمانة المرأة بالمحافظة، وعلى رأسها استكمال تشكيل الوحدات الحزبية، والتأكيد على كل الأمينات بالمراكز لاستكمال التشكيلات الحزبية، استعدادا لعمل زيارات لهذه الوحدات بالمراكز والقرى.

ندوات عن الصحة النفسية

وناقش الاجتماع تفعيل أنشطة عمل أمانة المرأة، من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات والندوات حول الصحة النفسية للشباب، وحقوق المرأة، والأحوال الشخصية، إلى جانب القوافل الطبية لخدمة أهالي قرى ونجوع المحافظة وتقديم خدمات صحية تليق بهم.

أمانة المرأة

وأبدت العضوات بالأمانة امتنانهن لرغبة أمانة المرأة في تقديم الخدمات بكل قرى محافظة أسيوط، وتحمسن لاستكمال العضوات بأمانة المرأة والتنسيق للفعاليات المقترحة من خلال أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن.