البيت الأبيض: ندعو شركاءنا للتعاون معنا في تحالف لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

قال البيت الأبيض، ندعو شركاءنا للتعاون معنا في تحالف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف البيت الأبيض، أن مسيرات وصواريخ الحوثيين في البحر الأحمر عطلت الملاحة وعرضت البحارة للخطر، لافتا إلى أن قواتها كافية في منطقة البحر الأحمر ولا نية حاليا لإرسال المزيد.

وتابع البيت الأبيض أن الجمهوريين في الكونجرس منحوا بوتين «هدية» برفضهم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لافتا إلى أن هناك مناقشات يومية مع شركائها في المنطقة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، مؤكدا أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة عالمية تتطلب حلا دوليا.