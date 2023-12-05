البيت الأبيض: نٌجري مباحثات مكثفة مع مصر للإفراج عن جميع الرهائن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المُتحدة الأمريكية تجري ما أسماه بـ«المناقشات المكثفة»، التي تضم مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لأفضل سيناريو للإفراج عن جميع الرهائن، خاصة الرهائن الأمريكيين.

المناقشات الدبلوماسية الحساسة لا يمكن الإفصاح عنها

وقال «سوليفان»، لشبكة CNN، إن تلك المناقشات الدبلوماسية الحساسة لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها لكنه يٌفضل أن تظل خلف أبواب مغلقة، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تتواصل وتجري محادثاتها مع إسرائيل حول المدة التي من الممكن تستغرقها للقضاء على حماس، وأن هناك تفاصيل عسكرية حساسة لا يمكن الكشف عنها لكنهم على تواصل دائم مع إسرائيل في هذا الشأن.

وأشار المسؤول الأمريكي، أنه متردد للغاية في إصدار حكم غير دقيق على إسرائيل حول توسعها في جنوب غزة على حساب المدنيين هناك ووقوع المزيد من الضحايا، موضحًا أن ما لديه من معلومات أن الجيش الإسرائيلي حدد منطقة بعينها وطلب من الناس مغادرتها، لكن لا يعلم هل كل المواطنين هناك تلقوا هذا الإخطار أم لا.

يجب على إسرائيل منح المدنيين الوقت والقدرة

وأكد أن الولايات المتحدة تشدد على إسرائيل "أنهم بحاجة إلى استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة لديهم للتأكد من أنهم عندما يتحركون فعليا بالقوة إلى منطقة في الجنوب، فإنهم يفعلون ذلك ببعض الثقة في أن الناس قد حصلوا بالفعل على ممر آمن للخروج من تلك المنطقة".

وتابع أن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من العمليات الإسرائيلية في شمال غزة هو أنه يجب على إسرائيل منح المدنيين الوقت والقدرة والفرصة الحقيقية لمغادرة المنطقة قبل بدء العملية البرية.