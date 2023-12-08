تحرير 200 مخالفة تموينية في حملات خلال 7 أيام بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قيام المديرية بحملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط مخالفات تموينية بلغت نحو 200 مخالفة، على مدار الأسبوع، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح دايرة، في بيان، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الوزير على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، لضبط الأسواق ومكافحة الفساد.

وأكد أن الحملات التموينية جاءت بمشاركة مختلف الإدارات التابعة للمديرية وعددها 19، وتمكنت من تحرير المحاضر اللازمة.

وأكد أن الضبطيات والكميات جاءت كالتالي:

- يوم الجمعة تم ضبط نحو 43 مخالفة.

- يوم السبت 25 مخالفة.

- يوم الأحد ضبط نحو 25 مخالفة.

- يوم الاثنين ضبط نحو 27 مخالفة.

- يوم الثلاثاء ضبط نحو 15 مخالفة.

- يوم الأربعاء ضبط نحو 20 مخالفة.