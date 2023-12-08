رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

تحرير 200 مخالفة تموينية في حملات خلال 7 أيام بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
06:32 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
حملات تموينية

حملات تموينية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قيام المديرية بحملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط مخالفات تموينية  بلغت نحو 200 مخالفة، على مدار الأسبوع، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

 وأوضح دايرة، في بيان، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الوزير على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، لضبط الأسواق ومكافحة الفساد.

وأكد أن الحملات التموينية جاءت بمشاركة مختلف الإدارات التابعة للمديرية وعددها 19، وتمكنت من تحرير المحاضر اللازمة.

وأكد أن الضبطيات والكميات جاءت كالتالي:

- يوم الجمعة تم ضبط نحو 43 مخالفة.

- يوم السبت 25 مخالفة.

- يوم الأحد ضبط نحو 25 مخالفة.

- يوم الاثنين ضبط نحو 27 مخالفة.

- يوم الثلاثاء ضبط نحو 15 مخالفة.

- يوم الأربعاء ضبط نحو 20 مخالفة.

اقرأ المزيد:

النائبة نورا علي تجتمع بـ«أمانة سياحة البحر الأحمر» لبحث دعم الرئيس في الانتخابات

​​​​​​​«المصريين»: الرئيس السيسي لم يتأخر عن دعم الفلسطينيين وتقديم المساندة لهم

برلماني: الرئيس السيسي دعم تعزيز الحقوق السياسية وتمكين الشباب

مدير منطقة الجيزة الأزهرية: دعم الرئيس السيسي يؤكد استمرار العطاء والبناء
بقلم آية حسنين