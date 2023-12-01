النائبة نورا علي تجتمع بـ«أمانة سياحة البحر الأحمر» لبحث دعم الرئيس في الانتخابات

واصلت النائبة نورا علي، أمين السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، جولتها الميدانية بالمحافظات لبحث سبل دعم الرئيس السيسي، ومناقشة آليات تعزيز الحشد الشعبي للنزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وزارت نورا علي، البحر الأحمر، وعقدت لقاءً مصغرًا مع أمين المحافظة، عماد سيف، دار حول أهمية العمل على تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة، كونها ضمانة لوطن ناهض ومستقر، ودليل على التقدم الحضاري والثقافي والديمقراطي.

وأعقبت نورا علي، لقائها مع أمين المحافظة، بعقد اجتماع موسع لأمانة السياحة بكامل تشكيلها بقيادة محمد راجح، وبحضور عماد سيف، أمين الحزب، وأحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة.

وحضر اللقاء العديد من قيادات الحزب، وقطاع السياحة بالبحر الأحمر، ومسؤولي الفنادق السياحية بمدينة الغردقة.

وتطرق الاجتماع لمحورين؛ أولهما مناقشة خطة عمل الأمانة لدعم الرئيس السيسي، وتحركات رفع الوعي وتعريف المواطنين بحجم الإنجازات، ووضع مصر ما قبل 2013 وما أصبحت عليه الآن، من دولة حضارية قوية ورائدة.

الدعم اللازم للحكومة

وتضمن المحور الثاني، مناقشة خطة عمل الفترات الماضية، والطموحات المستقبلية التي تقع على عاتق حزب مستقبل وطن، كونه حزب الأغلبية، وتقديم الدعم اللازم للحكومة لنتمكن من وضع السياحة المصرية في مكانتها التي تليق.

وأكدت نورا علي، أن محافظة البحر الأحمر تمثل مقصدا سياحيا عالميا، الأمر الذي يضع على عاتقنا مزيدا من المسؤولية، لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الساحرة.

واختتمت نورا علي اجتماعها بالتأكيد على ثقتها في وعي الشارع، وقدرة أعضاء مستقبل وطن في خلق وعي وطني قوي لدى الشارع، سيساهم في الخروج بهذا العرس الديمقراطي بصورة مشرفة تليق بمصر.