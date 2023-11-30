برلماني: الرئيس السيسي دعم تعزيز الحقوق السياسية وتمكين الشباب

قال النائب محمد مجدي الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، إن الدستور هو القانون الأساسي الذي نسير عليه، ويؤكد حق المواطنين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح «بركات» خلال مشاركته في مؤتمر حزب حماة الوطن، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدستور ينص على أن الانتخابات واجب وطني وليس مجرد حق، وكذلك الدفاع عن الوطن وحماية الأرض.

ولفت إلى أن الشعب المصري، هو من يقرر من يتولى إدارة دولته، والانتخاب هو نوع من التفويض بتولي شؤون الدولة، وبالتالي حق الانتخاب ركيزة في الدول الديمقراطية.

وأكد أن كل مواطن في مصر يجب أن يعبر عن إرادته في اختيار رئيس دولته، لافتا إلى أننا يجب أن نصطف في الانتخابات، ونجدد ما علمناه للعالم بشأن المشاركة والحرية والتعبير عن الرأي.

وأشار إلى أن تعزيز الحقوق السياسية التى دعمها الرئيس السيسي، من أهم الأمور التى يغفل البعض عنها، بجانب دعم الشباب، وتمكينهم وتدريبهم على القيادة، وعلى مدار سنوات صدر أكتر من 1765 تشريع قانوني، منها ما يتعلق بالحماية المجتمعية والحقوق السياسية.