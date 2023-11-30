مدير منطقة الجيزة الأزهرية: دعم الرئيس السيسي يؤكد استمرار العطاء والبناء

قال الشيخ علي حسن، مدير عام منطقة الجيزة الأزهرية ممثلا عن الأزهر الشريف، إن الدين يحتم ويوجب على الجميع دعم البلاد في هذه الأوقات، فقد منح الله مصرنا موقعا جغرافيا وتاريخيا ونجد الجميع يلجأ إليها دائما، لافتا إلى أن العالم بأثره يرى ويعرف ما يحاك وما يدبر، وهناك خطط عدة تستهدف مصر ولكن أصحابها ينسون أن الله جعل مصر بلد الأمن والأمان والسلام.

الرئيس السيسي يعرف الخطط التي تحاك ضد مصر

وأوضح «حسن»، خلال مشاركته في مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن كل معايير الأمن تتحقق بوجود رجل تعامل مع مختلف الأحوال والظروف والأزمات على رأس الحكم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعرف الخطط التي تحاك ضد مصر، والآن مصر في حاجة لهذه العقلية القادرة على الإدارة.

الرئيس السيسي بدأ منظومة إصلاح متكاملة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بدأ منظومة إصلاح متكاملة، وهذه الفترة توجب عليه الاستقرار والاستمرار والبقاء من أجل مصر، ووجب علينا جميعا الالتفاف يدا واحدة خلف قائد واعي يدرك خطورة المرحلة حتى تظل مصر هي مصر، في ظل أن كثيرا من الدول لم تبق كما كانت فمصر هي الباقية بالتفاف أبنائها حول قادتها، ودعم الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة يؤكد استمرار العطاء والبناء والأمن والسلام.