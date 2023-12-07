الطيران المدني: ختام ورشة عمل «تخطيط المجال الجوي» بمشاركة 13 دولة أفريقية

اختتمت وزارة الطيران المدني، اليوم، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بالتعاون مع الوكالة المصرية، للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، التى جاءت تحت عنوان «تخطيط المجال الجوي»، التي استمرت فعالياتها لمدة أسبوعين، بمشاركة ممثلين عن 13 دولة أفريقية.

وأضافت الوزارة فى بيان، أن المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حضر نهاية الورشة نيابة عن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والسفير محمد عزمي ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والكابتن إيهاب محى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

تقديم جميع أشكال الدعم الفني

وأوضحت الوزارة، أن كلمة وزير الطيران المدنى، حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الفني، وتدريب الكوادر البشرية بالدول الإفريقية الشقيقة، وفقًا لأحدث الأساليب والطرق فى هذا المجال، بما يدعم قدرات المتخصصين فى مجال النقل الجوي الإفريقي.

وأعرب المشاركون من الدول الإفريقية، عن تقديرهم لوزارة الطيران المدني لرعاية واستضافة ورشة العمل، حيث حققت أهدافها بنجاح كبير، من خلال التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يؤكد اهتمام مصر بتدعيم التعاون مع الدول الأفريقية.

وفى ختام الفعاليات، سلم المهندس محمد سعيد محروس والكابتن إيهاب محى الدين عزمي المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة المقبلة في مجال الملاحة الجوية.