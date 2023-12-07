عماد خليل: رفض مصر لتهجير أهل غزة يستهدف الحفاظ على القضية الفلسطينية

قال النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها 9 ملايين ضيف من جنسيات مختلفة، وتستطيع أن تستضيف آخرين، لكن رفض مصر للتهجير يستهدف الحفاظ على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه هي الفلسفة المصرية التي تتعامل من منطلق إنساني.

وأضاف خلال المؤتمر الختامي لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، أن 70 % من المساعدات التي عبرت معبر رفح البري، لافتا إلى مشاركة التحالف الوطني وحياة كريمة والشركة المتحدة والمؤسسات من كل ربوع مصر.

وتابع: «المصري وقت الشدة يقسم اللقمة مع أخيه الفلسطيني وساهمت بـ70% من المساعدات ومارست كل حقوقها المشروعة للضغط توصيل المساعدات بشكل عاجل، مصر سعت للهدنة لأن دائما مصر تستهدف حقن دماء الفلسطينيين، ولإقامة الدولة الفلسطينية وعدم تصفيتها».

وأردف، أن 75 لقاء مباشرا واتصالا هاتفيا ما بين الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء دول العالم ناقشت الأوضاع بالقضية الفلسطينية، متابعا: «موقفنا شريف ونبيل بالقضية الفلسطينية بقيادة سياسية واعية ساقته الأقدار أن يكون في هذا الموقف من أجل حماية المصريين ومن أجل حماية فلسطين».