«المصريين الأحرار» يختتم فعاليات دعم الرئيس السيسي بمؤتمر جماهيري في المنيا

نظم حزب المصريين الأحرار، مؤتمرًا جماهيريًا نوعيًا بمحافظة المنيا، تحت عنوان «انزل وشارك .. صوتك أمانة»، في ختام حملته الانتخابية الخاصة بتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وعضوا المكتب السياسي الدكتورة إيناس صبحي، ورائد مقدم، وعددا من الشخصيات العامة.

وحضر الفعاليات جمع غفير من كل الفئات النوعية بعروس الصعيد، وعدد من شباب وقواعد الحزب، ورجال الدين وممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من القمامصة والقسوس والكنيسة الإنجيلية.

وافتتح الحزب المؤتمر، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والهتاف تحيا مصر.

مؤتمر «المصريين الأحرار» في المنيا

وتحدث الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد، باعتباره إبن محافظة المنيا، ألقى الضوء على التحديات التي تواجه مصر، خاصةً المنيا، كمحافظة صعبة، مؤكدا قوة وعزيمة الشعب المصري والمنيا خاصة، الذين تجاوزوا التحديات والأزمات منذ 2013 بروح مفكرة وعزيمة لا تلين.

وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي والصعوبات التي يواجهها الشعب وردًا علي تساؤلات الشارع، تحدث خليل عن جهود الدولة في تأمين احتياجات الشعب، مُشيرًا إلى أهمية توفير الطاقة وتحسين البنية التحتية.

وأكد أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في المنيا، مُشجعًا الشباب على الاستفادة منها ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم؛ مشددا علي ان الحزب سوف يتبني ذاك الملف مع شباب المنيا حتي يصبح هناك صرح من الصناعة بالمحافظة ليكونوا شباب مصر عون وسند للرئيس في خطواته الرامية للبناء والتصنيع.

الانتخابات الرئاسية 2024

وألقى الضوء على تحديات التنمية والاقتصاد في ظل الازمات الممنهجة من قبل البعض سواء دول تنهاض وصول الرئيس لسدة الحكم مرة اخري وتفرض سياج لمنع الاستثمار علي ارضنا، بالإضافة لوجود افراد بالداخل يصنعوا الازمات بهدف اعاقة مسيرة الدولة، دعا الجميع إلى تجاوز هذه التحديات بالاصطفاف الوطني خلال ايام 10 و 11 و 12 ديسمبر والنزول للاقتراع ومن بعدها استمرار دعم والاقدام علي الاستثمار والمشروعات التنموية.

وفي ختام كلمته، حث رئيس حزب المصريين الأحرار الحضور على المشاركة الفعّالة مؤكدا بان الصعاب الراهنة سوف تتبدد مع استقرار الحال بعد الانتخابات وتشهد تغييرًا إيجابيًا في الأوضاع الاقتصادية، كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل مصر وقوتها الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى دور المنيا كمركز حيوي لما لديها من مقدرات وامكانات.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار كان أول القوي السياسية المصرية والكيانات التي أعلنت دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتباره مرشح الحزب رئاسي، ونزل لكافة الميادين في يوليو الماضي بحملة طرق أبواب للتوعية بأهمية وأولوية استكمال الجمهورية الجديدة والاصطفاف مع الرئيس السيسي لخدمة بلادنا العزيزة.