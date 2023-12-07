مشيرة خطاب: الرئيس السيسي أطلق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ مصر

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن سعادتها بتواجدها في مدينة أسوان، قائلة: «أسوان، المدينة التي حرمت بناتها من التعليم والزواج المبكر، أصبحت رائدة في حماية حقوق الفتاة».

وأضافت «خطاب»، خلال المؤتمر الختامى لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»: «بدأت المدارس المجتمعية والصديقة للفتاة، التي احتضنت الفتيات اللاتي حرمن من حقهن في التعليم، وهن الآن في الجامعات، يتبوأن مراكز مهامة للغاية، وسعيدة ويشرفني كوني معكم، بدعوة من مجلس القبائل والعائلات المصرية، وهي ليست المرة الأولى التي أكون في ضيافتهم، ومن قبل تقابلنا في سيناء، ورأيت جهد رائع لفتيات قبائل سيناء».

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب: «منذ 20 عاما عندما تناولنا في أسوان الحديث عن حقوق الإنسان رآها البعض أنها ترويج لـ أجندة غربية، ولكن اليوم لأول مرة في تاريخ مصر العريق، يطلق رئيسها المصري استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وفتحنا بذلك صفحة جديدة بكل المعايير، بأن الدولة المصرية تكمل دورها الذي انقطع لفترة طويلة، ومصر من الدول التي ساهمت في إعلان بداية الحركة العالمية لحقوق الإنسان من خلال تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان».