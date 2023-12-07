عماد خليل: المنظور الإنساني يشكل موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ثابت على مر العصور، ومصر شاركت بعدد كبير من الحروب دفاعا عن فلسطين، وعن الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الختامي لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان، لدعم فلسطين، المذاع على قناة «إكسترا لايف»، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من العدوان على غزة، واضح منذ المؤتمر الأول لصوت غزة من القاهرة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يمارس سياسة شريفة عز فيه الشرف.

وأردف، أن الرئيس السيسي ويمارس سياسة بشرف ونبل عند تناول القضية الفلسطينية، إذ إن حديثه عن القضية، يأتي ضمن الحديث الإنساني، وليس من منظور سياسي.