«المصريين الأحرار» ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالدقهلية لتأييد الرئيس السيسي

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرا جماهيريًا حاشدا قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، وذلك في إطار خطواته لدعم مرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

وذلك بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبإشراف اللواء نبيل أحمد السيد مساعد رئيس الحزب للتواصل الحكومي، وبحضور الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي.

ووسط حضور غفير من ابناء القري والنجوع والعمد والمشايخ ورموز القرية؛ وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني وآيات القرآن الكريم تلاوة الشيخ نزيه مريوح ، وقدم المؤتمر المذيع مسعد الجوهري.

مؤتمر حزب المصريين الأحرار

وحضر المؤتمر النائب السابق صلاح أحمد عوض، وعمدة القرية الإمام إبراهيم الإمام، ثروت عثمان شيخ البلد، ورموز أبناء القرية السيد احمد السيد وإبراهيم جمعة ومحمد أحمد منصور والمهندس السعيد محمد السعيد، وممثل الشباب الدكتور محمد عاشور.

ورحب اللواء نبيل السيد، مساعد رئيس الحزب للتواصل الحكومي، بحضور قيادات المصريين الأحرار بمحافظة الدقهلية واللقاءات مع أهالي أبناء ميت طريف ورموزها والالتفات معًا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرجل الذي يستحق الاصطفاف الوطني من واقع معرفة شخصية بعيدا عما نراه من نجاحات علي الصعيد العام.

وقال مساعد رئيس المصريين الأحرار،انه من واقع عملي السابق شاهدت ورأيت بنفسي معني اللادولة عام 2012، حينما ينتظر رئيس مصر علي مقعد بلاستيكي ببكين منتظرًا موعد الرئيس الصيني نظرًا لعدم التزامه بالمراسم، وغيرها من الأحداث التي عشناها والمعاناة التي شهدتها مصر حتي جاءها الخلاص في ثورة شعبية وقيادة رئيس حقيقي بحجم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، اننا امام مرحلة فارقة وعلينا استكمال ما بدأناه لبناء الدولة المصرية والعمل بضمير حي كل في موقعة ومواجهة الفساد بكافة أشكاله حتي نستطيع معاونة الرئيس في تحقيق أفضل المكتسبات التي يرنو إليها لخدمة بلادنا العزيزة، مؤكدا ان المؤتمر الجماهيري بهدف دعم ومساندة رئيس مصر الذى يستحق التفاف الجميع حوله ومعه وليس غايته امورا انتخابية لاحقة بينما هدفه وغايته هو خدمة مصر العزيزة باستمرار البناء والنهوض.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، على أهمية دور الشباب في المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية، حيث أشارت إلى أهمية تذكير الشباب بأن صوتهم له أثر كبير في بناء المستقبل؛ وجددت دعوتها للمواطنين للمشاركة في الدفاع عن الوطن وتعزيز الوعي الوطني.

وقامت «واصل» بتسليط الضوء على حق المصريين والمصريات في المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر حقًا دستوريًا؛أشارت إلى التحولات السياسية في العديد من الدول، مستعرضة الأوضاع في العراق كمثال، وحثت الشباب على فهم أهمية الوطن وحمايته.

وتناولت هبة واصل أحداث غزة، وصفتها بأنها «دموع ونزيف في قلوبنا جميعا»، معبّرة عن التضامن مع الأحداث الجارية في المنطقة؛ أشارت إلى التحولات في مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وأبرزت دور الشباب في الحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات الداخلية.

وقدمت هبة واصل رؤيتها حول أهمية التواجد في المجتمع والحرص على التواصل مع النجوع والقرى لفهم احتياجات الشعب وتوجيه جهود الحزب بشكل أفضل.

ودعت إلى التحدث بلغة بسيطة ومفهومة لتوعية الشباب وجعلهم يدركون أهمية دورهم في العمل السياسي؛ مشددة علي مشاركة المصريين في الانتخابات وضرورة تحليل السيرة الذاتية للمرشحين للتأكد من ملاءمتها للمناصب الحكومية.

وأكدت على ضرورة تظهر مصر بصورة مشرفة أمام المجتمع الدولي وأشارت إلى أهمية ترسيخ الثقافة الوطنية وتعزيزها، ذكرت انضمام مصر للبريكس وأكدت على أهمية حل المشاكل الاقتصادية بشكل فعّال.

وأكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار علي أهمية ودور الشباب في بناء المجتمع وتعزيز الوعي الوطني، مؤكدة على أهمية المشاركة في العمل السياسي وتشجيعهم على فهم التحديات التي تواجه الوطن وتأثير صوتهم في تحقيق التغيير الإيجابي.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن مصر تعيش حالة بين جمر النار ومواجهة مشاكل متعددة ورغم كافة الصعوبات ما زالت تعمل بكل قوة علي تعزيز القدرات والإمكانيات لديها جاهزية علي كافة الاصعدة والمجالات، والفضل يرجع للقيادة الرشيدة والشعب الأصيل الذي لم يتخاذل عن دوره الوطني.

وردا علي تساؤلات الشارع وما يدور في اذهان البعض من أزمات واشكاليات، أكد «ناجى» على قوة الدولة وتمكينها من التعامل مع الأزمات بفعالية مقارنة عن مكانة مصر دوليا وإقليميا وأفريقيا الان الواقع في عام 2013، وباتت الان مصر تتجه لبناء نفسها واستطاعت بفضل الإدارة الرشيدة خلق شرايين جديدة ومدن حديثة ومشروعات قومية اساسية بالإضافة للتوسع في الزراعة وتعزيز الجيش لوجود حماية متكاملة.

وأكد ناجى على دور وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2012، مؤكدًا أنه ضحى بنفسه وعائلته من أجل استقرار مصر، وقام بفتح صدره للنار من أجل الدفاع عن الوطن، مُشيرًا إلى أن مصر واجهت في ذلك الوقت هجمات إرهابية كبيرة.

وفي إشارة إلى التطورات الاقتصادية والإصلاح الشامل الذى عانت البلاد بسبب تجاهله عقود سابقة، ووجه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى لا يكل عن العمل لصالح بلاده برؤية ثاقبة واستراتيجية هادفة غير عابء الانتقادات التي تبددت عند أول محك في أزمة الأشقاء بفلسطين حتي أدرك القاصي والداني صدق وأمانة رؤية قائد مصر.

وأكد أهمية دور مصر كركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلينا نحن الشعب المصري النزول للاقتراع أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر، وجميعا أمام واجب وطني يستدعي الالتفاف والاصطفاف مع القيادة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.