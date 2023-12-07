المشاركة الايجابية في صالون «المصريين الأحرار» الثقافي بالسويس

نظم حزب المصريين الأحرار بالسويس، دعمه لمرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صالون ثقافي بحضور بعض الأدباء والشعراء من السويس، بحضور الدكتور عادل الشرقاوي الأمين المساعد بالحزب، والمهندس حسام الملا أمين التدريب والتثقيف بالسويس، والأديب الدكتور محمد المصري ومجموعة من الشعراء والمثقفين.

صالون ثقافي لحزب المصريين الأحرار

وتحدث المهندس حسام الملا، عن الصراعات بالمنطقة، وتخلل الصالون إلقاء الشعر والإنشاد الديني والوطني، وتحدث أحمد البرلسي أمين التنظيم، عن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وألقى محمد مصطفى مساعد التدريب والتثقيف، شعر خاص إهداء إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وإنجازاته خلال هذه المرحلة في صورة شعرية.

الانتخابات الرئاسية

وأكد «الشرقاوي»، على نزول الجميع وتوجيه الدعوة من الحضور بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لجميع من حولهم، بالعمل والجيران والأهل والأصدقاء، للوقوف بجانب الوطن في هذه المرحلة، وانتخاب السيسي رجل المرحلة المقبلة.

وفى الختام، جرى توزيع شهادات التقدير على جميع المشاركين في الصالون الثقافي، واستخراج كارت الناخب «اعرف لجنتك» لجميع الحضور، لتسهيل العملية الانتخابية لهم.