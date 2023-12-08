الخط الثالث للمترو يحتفل برقم قياسي جديد.. 290 ألف راكب

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، استخدام 290000 راكب الخط الأخضر الثالث، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في مارس 2023 وهو 280000 راكب، مؤكدة تحسين زمن التقاطر ليكون قطار كل 5 دقائق و30 ثانية بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية.

رقم قياسي جديد لعدد الركاب

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «شكرًا لركابنا الرائعين لاختيارهم الخط الأخضر الثالث، ثقتكم في آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو دفعتنا لإنجازات جديدة».

أضاف: «في الرابع من ديسمبر الماضي، احتفلنا برقم قياسي جديد، حيث استخدم 290,000 راكب الخط الأخضر الثالث، متجاوزًا رقمنا القياسي المسجل في مارس 2023 وهو 280000 راكب».

تحسين الخدمة طول الوقت

تابعت في تدوينتها: «دعمكم بيعزز التزامنا بالتنقل الحضري المستدام والفعال ومع زيادة عدد الركاب، بنتعهد بتحسين الخدمة طول الوقت، علشان كده، من إمبارح، قمنا بتحسين زمن التقاطر ليكون قطار كل 5 دقائق و30 ثانية بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية، مع بعض، بنشكل مستقبل التنقل الأخضر».

وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، عن توفير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية، وذلك من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات.