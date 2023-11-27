تسليم قطار جديد للعمل في الخط الثالث للمترو.. صناعة مصرية (فيديو)

سلَّمت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، القطار السابع ضمن تعاقد موقع بين الهيئة، ممثلاً في مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، والهيئة القومية للأنفاق؛ لتصنيع عدد من قطارات مترو الأنفاق لخدمة الخط الثالث محليًا.

قطار جديد لمترو الأنفاق مُصنع في مصر

ويتم تصنيع قطارات مترو الأنفاق بمصنع «سيماف»، في هذا التعاقد، بأيدي مصرية بالكامل، بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية الرائدة بمجال عربات القطارات ومترو الأنفاق، لخدمة الخط الثالث للمترو.

قيادات العربية للتصنيع تشارك في تسليم القطار

وشهد مراسم تسليم القطار السابع من التعاقد، اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع «سيماف»، وهيونجو لي، مدير الإنتاج بشركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية.

يأتي ذلك في إطار خطط الهيئة العربية للتصنيع، للتعاون مع كل الجهات المسؤولة في الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة العليا للهيئة العربية للتصنيع في هذا الصدد.