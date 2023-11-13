تفاصيل محفظة تذاكر الخط الثالث للمترو.. تستخدم «ليك ولغيرك»

كشفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، تفاصيل محفظة التذاكر، والتي حرصت على توفيرها لجمهور الركاب لتوفير الوقت.

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن محفظة التذاكر تسهل للراكب الحصول على رحلة سريعة بدون أي تأخير أو متاعب: «المحفظة مش بس ليك لكن تقدر كمان تديها لأي حد عزيز عليك يستخدمها، وتوفر وقته من الوقوف على شباك التذاكر وقت الزحمة».

ووجهت الشركة نصيحتها لجمهور الركاب في نهاية تدوينتها: «بدل ما تستنوا، خدوا المترو مع بعض ووفروا وقت مع بعض»، لافته إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمات متنوعة للركاب سواء محفظة التذاكر أو ماكينات إلكترونية للحصول على التذاكر بدلاً من الوقوف في الشبابيك.

الخط الثالث للمترو

يذكر أنه جرى التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث في المسافة من «إمبابة - روض الفرج - جامعة القاهرة» بطول 13.7 كم و11 محطة، وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية.

ويتكامل الخط الثالث للمترو مع بقية خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى سواء المترو أو القطار الكهربائي الخفيف أو المونوريل شرق وغرب النيل، فضلاً عن الأتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيتم تسييره على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.