الخط الثالث للمترو يعلن تقليل زمن التقاطر إلى 5 دقائق و30 ثانية

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، توفير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية، بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية، موضحة أنها حريصة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب بصفة مستمرة.

تقليل زمن التقاطر على الخط الأخضر

ودونت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «أخبار رائعة لركابنا على الخط الأخضر الثالث ابتداءً من اليوم، استمتع برحلة أكثر سلاسة مع تحسين زمن التقاطر لا داعي للاستعجال، دلوقتي، قطار كل 5 دقائق و30 ثانية بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية، وذلك من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات».

توفير محفظة تذاكر الخط الأخضر

أشارت الشركة، إلى أن الخط الساخن للشركة يعمل حالياً بشكل طبيعي، لافتة إلى توفير محفظة تذاكر الخط الأخضر الثالث التي توفر الوقت بشكل كاف، وتمكن من الحصول على رحلة سريعة بدون أي تأخير أو متاعب: «المحفظة مش بس ليك لكن تقدر كمان تديها لأي حد عزيز عليك يستخدمها، وتوفر وقته من الوقوف على شباك التذاكر وقت الزحمة».