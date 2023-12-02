الانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد.. الاحتلال يواصل تدمير غزة ويقتحم مخيمات الضفة

تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف، برًا وبحرًا وجوًا، منذ الليلة الماضية، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، إضافة إلى اقتحام مخيمات اللاجئين وتدمير منازل سكنية ودور عبادة، وذلك منذ انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعًا، أمس الجمعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بعد انتهاء الهدنة، وبلغت حصيلة الضحايا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أكثر من 200 شهيد، و589 مصابا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

تدمير منازل ومساجد

كثف الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر الأولى صباح اليوم السبت، قصفه على المناطق الشرقية في خان يونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

كما شن الاحتلال سلسلة غارات على القرارة شمال شرقي خان يونس، دمرت أربعة منازل بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة، ومسجدي أسامة بن زيد وعثمان بن عفان، شمال القرارة، ومسجد عبد الله عزام غربي خان يونس.

اقتحام مخيمات الضفة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة، وأفادت مصادر محلية، بأنّ مواجهات عنيفة اندلعت إثر اقتحام المخيمين، كما جرفت قوات الاحتلال عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشهدت مدينة البيرة، فجر اليوم السبت، اقتحام وتمركز جيش الاحتلال في محيط البلدية، حيث داهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة، حسبما أفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، والتي قالت إن طائرات الاحتلال تُواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» التي تأوي مئات النازحين.

وذكرت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها. وأضافت المصادر ذاتها أنّ قوات الاحتلال عرقلت مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة إسعاف، بحسب (وفا).

أوامر بالإخلاء

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرًا إلى سكان أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة، بمغادرتها، وإخلاء منازلهم فورًا، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي للسكان: «أخلوا منازلكم فورًا عبر محوريّ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييّ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة».