تظاهرات في مدن فرنسية تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني (فيديو)

شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، تظاهرات كبيرة لوقف مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ورفع مشاركون خلال مظاهرة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس لافتة، كتب عليها: «أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري».

وفي مرسيليا، تجمع عدد كبير من الأشخاص قرب الميناء القديم، ووقفوا دقيقة صمت، حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، فيما شهدت مدينة تولوز، جنوب غرب فرنسا، مسيرة ضمت الآلاف.