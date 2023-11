تظاهرات في مدن فرنسية تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني (فيديو)

شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، تظاهرات كبيرة لوقف مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ورفع مشاركون خلال مظاهرة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس لافتة، كتب عليها: «أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري».

Large protest in #Lyon, #France supporting Palestinians in #Gaza against #Israel's war crimes. pic.twitter.com/dfP7QJnh2o