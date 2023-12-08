«حتى الحيوانات لم يرحموها».. فيديو يوثق لحظة إنقاذ «حمار» من تحت أنقاض غزة

جرائم ومجازر بشعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي التي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، راح ضحيتها آلاف من الشهداء وأثبتت مدى انعدام الإنسانية لديهم إذ لم يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا حتى الحيوانات.

محاولة انتشال حيوان من تحت الأنقاض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحيوان حاول الأهالي انتشاله من تحت الأنقاض التي دمرها الاحتلال وإنقاذه من بين الأحجار التي علق بها بعد تدمير المبنى السكني، لحظات وثقها المصور الصحفي الفلسطيني مهند عبد الوهاب وتعاطف معها الكثيرون من رواد السوشيال ميديا.

لم يكن هذا المشهد الأول الذي أثبت عدم إنسانية الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ جرت محاولات عديدة من أجل إنقاذ القطط أو الكلاب العالقة في الشوارع والمباني بعد تدميرها وحاول الكثيرون إنقاذها من تحت الركام لبقائها على قيد الحياة.

استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء

أصبحت الحياة شبه منعدمة في قطاع غزة، العديد من العائلات استطاع الاحتلال تفكيكها، وانتشرت رائحة الموت في الشوارع، وتحولت المبان إلى ركام وأصبحت رمادية اللون، واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذي لم يستطع أن يتمتع بحياته، لحظات صعبة وثقها عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم للأحداث غزة.

رغم الأيام الصعبة التي يمر بها أهالي غزة، إلا أنهم مازالوا صامدون أمام الاحتلال، يٌحاربون بكل قوة ويدافعون عن أرضهم، إذ إن هناك العديد من المشاهد واللحظات التي أثبت مدى صمود هذا الشعب المكلوم، إذ كانوا يوجهون رسائل مختلفة لقوات الاحتلال منها «أنتم مجرد احتلال» كلمات بطلتها طفلة فلسطينية كانت ترددها أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية وغيرها من الرسائل التي لا تعد ولا تحصى.