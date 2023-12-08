«رياضة الشرقية»: الانتهاء من تجهيز مقرات الانتخابات والإقامة للمشرفين عليها

وجه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بتشديد المتابعات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها مقرات انتخابية ومقرات إقامة للقائمين على العملية الانتخابية، ورفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال العملية الانتخابية بجميع الأندية ومراكز الشباب، والتأكيد على جاهزية أماكن الإقامة أو مقرات الانتخاب، لضمان خروج الانتخابات بالشكل الحضاري الذي يليق بالعرس الانتخابي، وتسهيلا على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بشكل يتيح لهم الراحة والخصوصية.

تجهيز أماكن الإقامة خلال الانتخابات الرئاسية

وتابع الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، بعض المقرات الانتخابية بالأندية الرياضية التي يوجد بها مقرات للجان التصويت، في كفر صقر وههيا والإبراهيمية وديرب نجم، وكذلك لجان الفرز والإقامة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية وقوات الأمن، حيث تم التأكيد على جاهزية الأماكن وتوفر كل عوامل الأمن والسلامة وتجهيز أماكن الإقامة وتجهيز لجان الاقتراع وتلافي الملاحظات أثناء المتابعة بشكل فوري وسريع.

غرفة عمليات لسير الانتخابات

يذكر أن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، قام بتوجيه وكلاء المديرية ومديري الإدارات المختصة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية بعمل غرفة عمليات مستمرة قبل وأثناء العملية الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات وأماكن مبيت المشرفين على العملية الانتخابية ومقرات الفرز ورصد كل الإجراءات أولا بأول والتعامل الفوري والسريع مع كل الملاحظات بتلافيها وإرسال التقارير اليومية للإدارات المعنية بالمديرية لضمان سير العملية الانتخابية بالهيئات الشبابية والرياضية بشكل أكثر سهولة.