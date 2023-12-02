«رياضة الشرقية»: استمرار فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات حتى 15 يناير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، عن استمرار فعاليات تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز شباب الشرقية والمقرر تنفيذه بمراكز شباب «منشأة رضوان، أبو كبير، المهدية، الجمايلة، دار أيتام الزقازيق».

تقسيم المجموعات حسب العمر

واستكمل قادة الكشافة تدريب اليوم لغير الكشفيين، حيث تم تقسيم الحضور إلى مجموعات على حسب العمر وتدرب الأشبال والزهرات الحضور على فن التخاطب بالإعلام السيمافور الدائرة الأولى والثانية، كما تدرب الحاضرون من سن الكشافة على أعمال الريادة داخل المجال الكشفي.

يأتي ذلك ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية النشء بهدف تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 15 أكتوبر الماضي حتى 15 يناير المقبل.

ويتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب.

تعاون القادة الكشفيين ومراكز الشباب

وينفذ البرنامج بالتعاون والتنسيق مع القادة الكشفيين بمراكز الشباب المقرر التنفيذ بها، وهم القائد سمير لاشين، بمركز شباب أبو كبير، القائد علي شحاتة، والقائد أحمد كرم بمركز شباب منشأة رضوان وأبو كبير، والقائد عبد المنعم أيوب دار أيتام الزقازيق، والقائد إيمان السيد بمركز شباب المهدية ههيا، والقائد خالد عيد بمركز شباب الجمايلة أبو حماد، وبإشراف أحمد البسطويسي مدير إدارة تنمية النشء.