«رياضة الشرقية» تعقد الجلسة الأولى لـ«الرواق الأزهري» بمركز شباب منيا القمح

عقدت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية اليوم السبت، الجلسة الأولى لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، بالتعاون مع الأزهر الشريف «الجامع الأزهر»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية النشء» و«الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية في مركز شباب العزيزية بإدارة شباب منيا القمح شرق.

المحافظة على النفس

وعُقدت ندوة اليوم بعنوان «المحافظة على النفس»، وحاضر بها فضيلة الشيخ السيد حامد، الواعظ بمنطقة الوعظ في الشرقية، وبدأت منسقة الرواق هند نصر، بكلمة افتتاحية عن الرواق وفكرته وأهميتة للنشء والأسرة والمجتمع ودور الأزهر في تصحيح المفاهيم لدى النشء.

وينفذ برنامج رواق الطفل والأسرة، في دورته الثانية للعام الثاني 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الأمثل، وكذلك الرد على التساؤلات التي ترد في أذهان الطفل والأسرة لأي أمر من الأمور الدينية والدنيوية.

وعرض فضيلة الشيخ السيد حامد، كيفية المحافظة على النفس من القرآن والسنة، وقدم النصائح والتوجيهات بطريقة مبسطة للنشء بمشاركتهم في الحوار، واستخلاص المعلومات من الطلائع وكذلك توضيح أنواع النفس «الأمارة بالسوء - الخيرة - اللوامة - الملهمة - الراضية - المرضية - الشفيعة».

الجلسة الافتتاحية للرواق

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد البسطويسي مدير إدارة تنمية النشء، في كلمته الافتتاحية بالجلسة الافتتاحية الأولى للرواق، أهمية الإنصات الجيد والاستفادة ونقل المعلومات والمفاهيم الصحيحة من فضيلة الشيخ للبيت والأسرة والمدرسة، وحث الشباب على الحضور بالجلسات المقرر لها يوم السبت من كل أسبوع بمركز شباب العزيزية.

الجديد بالذكر أنه سيتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية، بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بخمس إدارات فرعية، وفقًا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، حيث تم تنفيذ الشهر الأول بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب كفر الحصر، وجاري التنفيذ في باقي المراكز المرشحة كالتالي:-

- إدارة شباب منيا القمح شرق - مركز شباب العزيزية

- إدارة شباب الإبراهيمية - مركز شباب شرقية مباشر

- إدارة شباب أبو حماد - مركز شباب أبو حماد

- إدارة شباب الزقازيق شرق - مركز شباب ناصر

يُنفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، الدكتور عبد الله محي الدين مدير إدارة البيئية والثقافة والعلوم بوزارة الشباب والرياضة.