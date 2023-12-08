فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة عن غيره من الأيام

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، ومع بداية هذا اليوم المبارك يستحب الحرص على الصلاة على النبي والإكثار منها، لما لها من فضل كبير خلال هذا اليوم، فالصلاة على النبي هي من خير الأعمال في يوم الجمعة، ولابد أن يحرص عليها المسلم على مدار ساعات يوم الجمعة لينال من بركة هذا الذكر في هذا اليوم الكريم.

الإكثار في الصلاة على النبي يوم الجمعة

ومن الأسئلة التي تخطر على بال البعض هي، لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي في يوم الجمعة بفضل أكثر من الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في أي يوم آخر من الأسبوع، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، لالتماس ما في يوم الجمعة من مميزات.

وأوضحت دار الافتاء أن يوم الجمعة هو سيد الأيام، مشيرة لما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: «وَبَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ» أخرجه ابن ماجه في السنن.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

كما أشارت الافتاء المصرية في فتواها حول فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة دونا عن غيره من الأيام، أشارت إلى ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.