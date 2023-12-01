منال الصيفي تدعو لزوجها الراحل أشرف مصيلحي في يوم الجمعة: اللهم اغفر له وارحمه

شاركت المخرجة منال الصيفي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لزوجها الراحل أشرف مصيلحي، داعية له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت منال الصيفي صورة لأشرف مصيلحي، داعية له قائلة: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

لتنهال على منشور المخرجة منال الصيفي التعليقات من جمهورها والدعاء للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة ولها ولأبنائها بالصبر والسلوان.

الذكرى الأربعين لأشرف مصيلحي

أحيت المخرجة منال الصيفي يوم 27 أكتوبر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الذكرى الأربعين لوفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت منال الصيفي قائلة: أربعين يوم وانت مش معانا.. أربعين يوم وأنا مش عارفة أستوعب إنك مش هاتدخل البيت تاني أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك في مكان أحسن بكتير.. سيرتك حلوة قوي أنا فخورة بيك قوي يا أبو العيال يا جدع يا طيب يا عشرة العمر الطيبة ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب ارحمه برحمتك الواسعة.