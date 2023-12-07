«الخُضر الأمريكي» يطالب «الكونجرس» بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

فى إطار معارضته وإدانته لحرب إسرائيل على غزة، ومطالبته بوقف فورى لإطلاق النار هناك، وجّه حزب الخضر الأمريكى رسالة لأعضائه، يدعوهم فيها لإرسالها إلى ممثليهم المنتخبين فى الكونجرس، لدعوتهم لاتخاذ إجراءات فورية من أجل وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والحماية الدولية للمدنيين، وتوفير ممر إنسانى.

وقال الحزب فى الرسالة التى نشرها باللغة الإنجليزية على موقعه الرسمى: نجتمع معاً فى قلقنا العميق من الأزمة المستمرة فى الشرق الأوسط، وبشكل خاص فى قطاع غزة والضفة الغربية. إن الوضع فى هذه المنطقة وصل إلى نقطة حرجة، وإنه لأمر مُلزم أن نتخذ إجراءات فورية لمعالجة القضايا الملحة التالية:

وقف إطلاق النار وخفض التصعيد: نحن ندعو كل الأطراف الذين لهم علاقة بالصراع فى الشرق الأوسط، أن يتوصلوا فوراً لوقف إطلاق النار ويبدأوا جهوداً لخفض التصعيد. لقد حان الوقت لأن يتوقف العنف، ولأن يصبح الحوار الدبلوماسى الحقيقى والأصيل الوسيلة الأساسية لحل النزاعات.

أعضاء الحزب: المدنيون الأبرياء فى غزة بحاجة لمساعدات إنسانية ومنقذة للحياة وإمدادات طبية

الحماية الدولية للمدنيين: نحن نحثك على أن تعمل باتجاه ضمان الحماية الدولية للمدنيين فى قطاع غزة والضفة الغربية. إن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن إسرائيل مسئولة عن رعاية هؤلاء المدنيين.

ممر إنسانى وحماية: من الضرورى إنشاء ممر إنسانى للمرور الآمن للمدنيين فى غزة والضفة الغربية. هؤلاء الأفراد يواجهون ظروفاً صعبة، ويجب أن تكون سلامتهم ورفاههم أولوية.

المساعدة الإنسانية: غزة فى حاجة ماسة لمساعدات إنسانية ومنقذة للحياة، بما فى ذلك الماء والطعام والوقود، والإمدادات الطبية. ويجب أن نوفر هذه الموارد الأساسية لتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء.

وقف المساعدة العسكرية لإسرائيل:

وطالب أعضاء حزب الخُضر الأمريكى فى رسالتهم بأن توقف الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لإسرائيل إذا كانت تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وأضافوا «لا يمكننا أن ندعم الأفعال التى تتعارض مع قيمنا ومع القانون الدولى.. نحن نناشدك أن تستخدم تأثيرك وسلطتك لأن تكسر بشكل حاسم دائرة المعاناة فى الشرق الأوسط. إن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى لا يجب أن تتخفى خلف العبارات الدبلوماسية الملطفة».

وفى المقابل نحن نحثك على أن تناصر بشجاعة سلام عادل ودائم يشمل حق تقرير المصير لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتفكيك الهياكل القمعية، وبناء مجتمع يتمتع فيه كل شخص بحقوق وفرص متساوية.

ويختتم البيان بالقول إنه «ليس بياناً، بل إنه نداء أخلاقى للتحرك»، مشيراً إلى أنهم يتوقعون الاستجابة لهذه المطالب والالتزام بالعدالة والإنسانية.