وزير الرياضة: تأهل لاعب الشراع إلى أولمبياد باريس نتاج دعم الرئيس السيسي

هنأ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بطل مصر علي بدوي، بعد تأهله إلى أولمبياد باريس لرياضة الشراع «قارب ILCA-7» رجال.

دعم ورعاية الرياضات الفردية والجماعية

وأشار وزير الشباب، في بيان، إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية، وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ استراتيجية الوزارة ارتكزت خلال السنوات القليلة الماضية، على توجيه الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية، من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر، بواسطة القطاع الخاص.

بطل مصري يتأهل إلى أوليمبياد باريس

وتمكن بدوي، وهو أحد أبطال رياضة الشراع المصري وسبق له التأهل لأولمبياد طوكيو 2020؛ من التأهل إلي أوليمبياد باريس، بعد حصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للشراع المقامة في «سوما باي» بالغردقة.

يذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة، حرصت على صرف الدعم المستحق للاتحادات الرياضية، دون تأخيرات، حرصًا على تجهيز الفرق والمنتخبات للألعاب الجماعية ولاعبي الألعاب الفردية، لتأهل ووصول أكبر عدد لأولمبياد باريس 2024.