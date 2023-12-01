انطلاق منافسات البطولة الإفريقية للشراع في الغردقة بمشاركة 10 دول اليوم

تبدأ منافسات البطولة الأفريقية للشراع المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، اليوم الجمعة، في مدينة الغردقة، خلال الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس الباسل عبد الله، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الغردقة تستضيف البطولة الأفريقية للشراع

وقال ممدوح الشاذلي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن منافسات البطولة الأفريقية للشراع المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تبدأ اليوم في منطقة سوما باي جنوب الغردقة، بمشاركة المنتخب الوطني للشراع، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال «الشاذلي»، إن منافسات البطولة الأفريقية تستمر خلال الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعبا ولاعبة من 10 دول هي «مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، السودان، وتونس»، مؤكدا اكتمال وصول الوفود المشاركة ببطولة أفريقيا للشراع المؤهلة لأولمبياد باريس.

الغردقة تستضيف بطولات عالمية

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادات أجهزة الغردقة لاستضافة البطولة وإخراج البطولة بالصورة المشرفة، لافتاً إلى أن مدينة الغردقة هي الواجهة السياحية لمصر.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الغردقة نجحت في استضافة عدة فعاليات وأحداث عالمية ومهرجانات دولية لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة وإمكانيات بشرية وفنادق على أعلى متسوى ومطار دولي وبنية تحتية مميزة.

رئيس الاتحاد الدولي للشراع يزور الغردقة

يذكر أن ديفيد جراهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع، قام بزيارة سياحية إلى مدينة الغردقة خلال شهر أغسطس الماضي برفقة أسرته، وأقام في أحد المنتجعات السياحية الكبرى.