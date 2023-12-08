«تعليم كفر الشيخ» تنفذ فعاليات برنامج «سعادتي في نشاطي» بمشاركة 80 طالبا

نفذت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، مبادرة المناطق البديلة للعشوائيات تحت عنوان «سعادتي في نشاطي»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية والدعم لطلاب وطالبات تلك المناطق وتنمية مهاراتهم الحياتية بهدف إكسابهم مجموعة من السلوكيات الإيجابية وتنفيذا لخطة الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، تحت شعار «دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية والوطنية للحفاظ على الهوية المصرية».

مشاركة 80 طالبا وطالبة

واستهدفت الأنشطة نحو 80 طالبا وطالبة بإدارة غرب كفر الشيخ موزعين على مدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية، ومدرسة سعد زغلول، ومدرسة الإعدادية الجديدة.

غرس الولاء والانتماء في نفوس الطلاب

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ، عبر بيان، إلى دور الدولة في رعاية قاطني تلك المناطق، وحرصها على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم ومن ثم مجابهتهم لكافة السلوكيات السلبية.

شارك في اللقاء عدد من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ومجالس الأمناء وأولياء الأمور.