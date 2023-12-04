مصدر بـ«تعليم كفر الشيخ»: تسليم التابلت لطلاب الثانوي العام منتصف الشهر الجاري

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، وصول التابلت المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية العامة في المحافظة منتصف الشهر الجاري.

وقال المصدر بمديرية التعليم بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أن التابلت المدرسي سيتم توزيعه عقب وصوله على الإدارات التعليمية، ليستفيد به نحو 17 ألف طالب وطالبة تقريباً على نطاق الإقليم، مشيرا إلى إعداد حصر دقيق وشامل لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

عقد مقابلات مع المتقدمين لشغل الوظائف

في سياق آخر، ترأس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لجنة مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة الرياض التعليمية، وذلك تسييراً للأعمال لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أُسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.